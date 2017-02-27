كشفت مصادر عن أن رجل الأعمال الذي ترأس في السابق أحد الأندية الرياضية والمدان بالرشوة في قضية كارثة سيول جدة، تم القبض عليه في عاصمة عربية، وتسليمه للأجهزة المختصة في المملكة، بعدما ظل هارباً لمدة 3 سنوات.
وأكدت المصادر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن رجل الأعمال المذكور، يعدّ ثاني أبرز شخص مطلوب على قائمة جرائم الرشوة والتزوير في كارثة سيول جدة، لافتة إلى أن السلطات الأمنية أودعته سجن جدة بعد استلامه.
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