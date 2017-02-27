وصلت بعثة فريق الأهلي إلى العاصمة العمانية مسقط، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق ذوب آهان أصفهان الإيراني مساء الثلاثاء المقبل على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.
وحظيت البعثة باستقبال مميز من الجماهير العمانية التي وجدت في المطار وساندت لاعبي الأهلي.
وكان الفريق قد أقام مرانه في الرابعة من عصر أمس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، وركز المدير الفني للفريق السويسري كريستيان جروس على النواحي التكتيكية مع عمل تدريبات خاصة للمدافعين والمهاجمين. هذا ولم يغادر مع بعثة الفريق الثنائي سعيد الربيعي لشعوره ببعض الآلام عقب مران الأمس وزميله مصطفى بصاص، فيما يقيم الفريق تدريباته مساء الاثنين على الملعب الذي سيحتضن المباراة.وفق “أخبار 24”.
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