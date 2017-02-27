أعلنت لجنة الحكام في الإتحاد السعودي لكرة القدم طواقم حكام مباريات الجولة ٢٠ من دوري جميل للمحترفين والتي جاءت على النحو التالي :
– الإتفاق والرائد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ويقودها الدولي عبدالرحمن السلطان ويساعده هشام الرفاعي وناصر المظفر وحكم رابع حسن الحبيب .
– الباطن والوحدة على ملعب الأول ويدير المواجهة الدولي خالد الطريس ويساعده الدوليان عبدالعزيز الأسمري وأحمد فقيهي وحكم رابع الدولي محمد القرني .
– النصر والفيصلي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بالرياض للدولي تركي الخضير ويساعده الدوليان خلف زيد وعبدالرحيم الشمري وحكم رابع عبدالله العويدان .
– الفتح والشباب على استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء للدولي فهد المرداسي ويساعده الدوليان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري وحكم رابع الدولي شكري الحنفوش
– الخليج والأهلي على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام للحكم الدولي خالد صلوي ويساعده الدولي فهد العمري وابراهيم الدخيل وحكم رابع محمد البريدي .وفق “أخبار 24”.
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