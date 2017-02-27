أكد نجم نادي النصر السابق، يوسف خميس، أن الهلال هو الأوفر حظا للتتويج ببطولة الدوري السعودي خلال العام الحالي، موضحا أنه يرشح فريقي النصر والأهلي بعد الهلال، ثم الاتحاد، لافتة إلى أن أزمة العميد تكمن في تأثر مستواه بشدة في حالة غياب أحد محترفيه.
تصريحات النجم النصراوي جاءت من خلال القناة الرياضية السعودية، حيث قال: “الهلال هو الأقرب للحصول على بطولة الدوري، ويأتي من بعده النصر والأهلي بنسبة متساوية، أما الاتحاد فمشكلته أنه يتأثر لو غاب لاعب واحد من الأجانب، ولا يملك البديل الجيد”.
وأضاف: “الاتحاد يملك أجانب رائعين، أقلهم في المستوى أحمد العكايشي الذي يتحرك كثيرا ولكنه يضيع أهداف محققة، وهذا حدث أيضا مع المنتخب التونسي في كأس أفريقيا الأخيرة”، مختتما بقوله: “مشكلة القضايا الخارجية على الاتحاد مؤثرة بشكل كبير، ومن الممكن في أي لحظة تجد قضية أخرى تهدد بفقدان نقاط جديدة من رصيد الفريق، وهذا أمر مُحزن أن تكون أندية سعودية كبيرة تعاني من أزمات مالية”.
وفق “النادى”.
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