أكد المحامي والخبير القانوني محمد الدويش، أن عقد اللاعب عوض خميس الذي أبرمه مع نادي النصر يعتبر باطلاً، ولكن بشرط أن يكون العقد الذي وقعه مع الهلال صحيحاً من الناحية القانونية.
وأوضح الدويش خلال استضافته عبر قناة “24 الرياضية”، أن عوض خميس فقد حرية التعاقد بعد توقيعه للهلال ولا يستطيع التوقيع لأي ناد آخر، مشيراً إلى أن عقده مع النصر باطل قانوناً إلا في حالة واحدة، وهي ألا يكون عقده مع الهلال مستوفياً كل الشروط.
يذكر أن عوض خميس أثار الجدل مؤخراً بإعلانه الرحيل عن النصر والتوقيع لنادي الهلال، قبل أن يخرج بشكل مفاجئ ويعلن تجديد تعاقده مع النصر، ليطلب الاتحاد السعودي من الناديين إرسال عقود اللاعب وجميع المستندات لدراستها والبت فيها.
وفق “أخبار 24”.
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