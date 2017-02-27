توفي أيمن دحروج لاعب منتخب اليمن للشباب لكرة القدم الأحد (26 فبراير 2017)، وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بالعاصمة اليمنية صنعاء.
ولم تتضح بعد حقيقة الظروف التي أدّت إلى وفاة دحروج، فذكرت تقارير إعلامية يمنية، أن اللاعب الشابّ سقط من سطح منزله، وأنه تم فارق الحياة عقب نقله للمستشفى، في حين ذكرت تقارير إعلامية يمنية أخرى، أن سبعة أشخاص قاموا بعملية قتل بشعة لدحروج، حيث صعدوا به إلى أعلى سطح منزله وألقوا به ليردوه قتيلًا، وأنه تم القبض على اثنين فقط من الجناة السبعة، بينما فرّ الباقون من مسرح الجريمة، غير أن الجهات المختصة بدأت بالفعل عملية البحث عنهم.
ويعدّ أيمن دحروج أحد أفضل المدافعين بالمنتخب اليمني ونادي أهلي صنعاء، واستطاع أن يحجز له مكانا ثابتًا في صفوف المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب.وفق “عاجل”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج