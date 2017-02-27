توجه سعادة المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب نائب رئيس مجلس الغرف و رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالخرج ضمن الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين في جولته التي تشمل ماليزيا ، وإندونيسيا ، وسلطنة بروناي ، واليابان ، والصين ، والمالديف ، بالإضافة إلى الاردن .
حيث تهدف زيارة الملك إلى ” تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة مع الدول الشقيقة والصديقة “وتركز جولة الملك سلمان على عقد اتفاقيات تجارية واقتصادية ، حيث تسعى المملكة الى تنويع موارد الدخل .
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