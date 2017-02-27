أعلنت شركة سامسونج، خلال مؤتمرها الذي أقامته أمس الأحد، على هامش معرض ومؤتمر الجوال العالمي MWC 2017، عن موعد إزاحة الستار عن هاتفها الذكي الجديد، ونظارتها للواقع الافتراضي وذلك يوم التاسع والعشرين من مارس المقبل.
ولم تحدد سامسونج اسم الهاتف الذكي الجديد، حيث اكتفت بالإشارة إلى أنها ستقيم حدثها الرئيسي للكشف عن الجهاز في مدينة نيويورك الأمريكية، كما أعلنت أنها ستذيعه مباشرة عبر موقعها الإلكتروني.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن هاتف سامسونج الجديد سيحمل اسم جالاكسي إس 8، وسيتم الكشف عنه مع نسخة أخرى سيطلق عليها اسم جالاكسي إس 8 بلس، مزودة بشاشة أكبر حجما.
وتعتزم سامسونج تزويد هاتف جالاكسي إس 8 بشاشة قياس 5.8 بوصة، تغلب على كامل الجهة الأمامية، وبمعالج سنابدراجون 835، وبذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبذاكرة تخزين تبدأ من 64 جيجابايت، مع بطارية بسعة 300 ميلي أمبير.
وتنوي الشركة الكورية الجنوبية أن تزود نسخة جالاكسي إس 8 بلس بشاشة ذات قياس 6.2 بوصة، مع حواف منحنيه، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابكسل، مع دعم لمقاومة الماء والغبار، وماسح لقزحية العين، ومع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، بجانب بطارية سعة 3750 ميلي أمبير.وفق “تواصل”.
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