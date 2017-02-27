ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية، أنَّ السبانخ تقي من أمراض عِدَّة لِما تزخر به من نترات تنتج أُحادي أكسيد النيتروجين، تُساعد الجسم على منع حدوث تجلطات دموية ونوبات قلبية والسُّكَّريّ، كما لهُا تأثير إيجابي تقي من سرطانات: “الثدي، البروستاتا، والجلد”.
وتحتوي السبانخ على المغنيسيوم ومضادات الأكسدة، وتُعتبر كَنْزاً من الفيتامينات، مثل: فيتامين C، الحامي من العدوى، وفيتامين A الذي يساعد على ضبط ضغط الدم، والبوتاسيوم، وتقوية العضلات.
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