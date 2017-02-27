وجهت وزارة التعليم الإدارات والمكاتب المختلفة بعدم تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بأي أعمال إدارية أو مالية، والتقيد بالتشكيلات المدرسية والمقاعد المعتمدة فيها.
وشددت الوزارة في تعميم لها على ضرورة عدم تكليف من يشغل وظيفة بأي من المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية بمهام غير مشمولة باللائحة.
وتنفيذاً لتوجيه الوزارة أصدر المدير العام للتعليم في منطقة الرياض عبدالله المانع توجيهاً لمديري مكاتب التعليم التابعة للإدارة بأهمية التقيد بتعليمات الوزارة وعدم تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بأعمال أخرى.وفق “أخبار 24”.
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