ذكرت مصادر أن الإنتربول الدولي أدرج أحد الأمناء السابقين لمحافظة جدة على قائمة المطلوبين للقبض عليه وتسليمه إلى المملكة، عقب هروبه من تنفيذ حكم بحبسه 8 سنوات في واقعة رشوة على خلفية كارثة سيول جدة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن أمين جدة الأسبق أدين في واقعتي رشوة وتجاوز التعليمات الخاصة بالسلامة وحماية المنشآت ومنع البناء بمناطق الأودية ومجاري السيول، وتحديداً بمخططي أم الخير وفرج المساعد شرق جدة؛ حيث صدر بحقه عقوبة بالسجن 8 سنوات وغرامة مليون ريال.
وبيّنت أن المطلوب أمنياً تمت تبرئته من قضية أخرى، اتهم فيها بسوء الاستعمال الإداري وعلاقته المباشرة بسيول جدة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج