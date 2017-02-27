اشتكى موظفو بلدية محافظة القنفذة من تأخر صرف رواتبهم الشهرية لليوم الرابع على التوالي، مرجعين السبب إلى خطأ في إدراج زيادة قدرها 20 هللة بمستحقاتهم، فيما أكد رئيس بلدية القنفذة أن المشكلة بسيطة وستنتهي في أقرب وقت.
وأوضح عدد من الموظفين وفقاً لـ”الوطن”، أن سبب تأخر رواتبهم نتج عن خطأ من البلدية بإرسالها زيادة قدرها 20 هللة عن المستحقات الأصلية للرواتب؛ ما دفع البنك إلى إعادتها لتصحيح الخطأ، مبدين قلقهم من تأخر الرواتب بهذا الشكل الغريب رغم حاجتهم الماسة لتسديد ما عليهم من مستحقات مالية.
بدوره بيّن رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس سعيد الغامدي، أن تأخر الرواتب سببه تحديث البرنامج الإلكتروني الخاص بإرسال الرواتب بين البلدية والبنك، لافتاً إلى أن المشكلة بسيطة ويتوقع حلها قريباً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج