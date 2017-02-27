عثرت أسرة في محافظة الطائف أمس (الأحد) على طفلها الذي فُقد بعد خروجه من منزله، بعد حالة استنفار أمني من قِبل وحدة الشرطة العسكرية بالحرس الوطني.
وأكدت أسرة الطفل ويدعى خالد الجغدمي أن ابنها بصحة جيدة، لافتة إلى أنه قد عُثر عليه في حي الفيصلية خارج المدينة السكنية، التي يقيم فيها والده.
وأعلن ذوو الطفل أول أمس (السبت) عن فقدان ابنهم بعد صلاة العشاء، إثر خروجه من منزله بإسكان الحرس الوطني، وقدموا الشكر لكل مَن ساهم في العثور عليه.وفق “أخبار 24”.
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