تمسك والد الطفلة حديثة الولادة بتبوك التي أعادتها الأجهزة الأمنية عقب اختفائها بساعات، بمحاسبة المتسببين في خطأ فقدانها، مشدداً على متابعته لتفاصيل ومستجدات القضية، مع تمسكه الكامل بحقه القانوني وحق ابنته.
وأبدى والد الطفلة ويدعى فهد العطار وفقاً لـ”عين اليوم”، سعادته بعودتها إليه بعد ساعات من المعاناة، قائلاً: “نحمد الله على رجوع طفلتي واكتشافنا للخطأ بوقت مبكر قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه”، لافتاً إلى أن الأمر لا يجب تجاهله؛ كون المستشفى سلّم طفلته لأسرة رزقت بمولود وليس مولودة.
ورفض العطار الاعتذار الذي تقدمت به الشؤون الصحية بتبوك، مبيناً أنه لو كان التبادل قد حصل بين طفلين لكان الأمر مقبولاً، لكن أن يسلم المستشفى طفلته لمواطن آخر وهو قد رزق بطفل فهذا إهمال غير مقبول نهائياً.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت بالتنسيق مع مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أمس (الأحد)، من إعادة المولودة لذويها٬ بعد أن أبلغ والدها أول أمس (السبت) عن اختفائها عقب ولادتها بساعات.
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