تعلن إدارة التعليم ممثلاً بقسم الإشراف التربوي شعبة العلوم الإدارية بالتعاون مع معهد العاصمة النموذجي بالرياض ، عن تنفيذ دورة تدريبية تحت شعار هويتي في عملى “بناء الخطط المدرسية الاستراتجية والتشغيلية” لمنسوبات ومنسوبي التعليم ، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء ٧-٨ /٦ لفئة المشرفات والقائدات ومعلمات العلوم الإدارية في مقرالمكتب التعاوني للمدرب الدكتور محمد بن ناصر الخليف مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمعهد العاصمة النموذجي.
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تعليم الخرج يعلن عن إقامة دورة تدريبية تحت شعار هويتي في عملي “بناء الخطط المدرسية الاستراتجية والتشغيلية”
تعليم الخرج يعلن عن إقامة دورة تدريبية تحت شعار هويتي في عملي “بناء الخطط المدرسية الاستراتجية والتشغيلية”
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
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