تفقد سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح اليوم الأحد الموافق 29 / 5 / 1438 هـ عدد من مدارس نعجان والدلم شملت ابتدائية ومتوسطة وثانوية نعجان ابتدائية ابي عبيدة ابتدائية عبدالله بن عمر ابتدائية بدر ابتدائية عثمان بن عفان ابتدائية الإمام مسلم متوسطة صقر قريش .
وتهدف الجولة إلى الاطمئنان على سير الدراسة والوقوف على احتياجات جميع المدارس والإطلاع على جوانب السلامة المدرسية فيها وتهيئة البيئة التربوية المناسبة ، مؤكداًعلى ضرورة تهيئة وتسخير إمكانات المدرسة لخدمة ابنائنا الطلاب والتنوع في الوسائل التعليمية لهم .
وفي نهاية الزيارة أشاد مدير التعليم بجهود قادة المدارس ، وحثهم على مضاعفة الجهود والعمل لما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب.
رافقه في الزيارة مدير مكتب التعليم بالدلم الدكتور محمد بن صالح العسكر ومدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان .
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