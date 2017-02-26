إشارة إلى ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي ” التويتر ، السناب ” عن وجود حفرة تهدد الأهالي بمخطط الغدير .
توضح بلدية محافظة الخرج بأنه تم الوقوف على الحفرة وعمل حاجز حماية لها وجاري التعامل مع الموضوع حسب الأنظمة المتبعة.
إشارة إلى ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي ” التويتر ، السناب ” عن وجود حفرة تهدد الأهالي بمخطط الغدير .
توضح بلدية محافظة الخرج بأنه تم الوقوف على الحفرة وعمل حاجز حماية لها وجاري التعامل مع الموضوع حسب الأنظمة المتبعة.
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