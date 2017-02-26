أعلن الديوان الملكي مساء اليوم (الأحد) في بيان رسمي له وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضح الديوان في بيانه أنه ستتم الصلاة على الأميرة البندري يوم غد الاثنين، بعد صلاة العصر، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
أعلن الديوان الملكي مساء اليوم (الأحد) في بيان رسمي له وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضح الديوان في بيانه أنه ستتم الصلاة على الأميرة البندري يوم غد الاثنين، بعد صلاة العصر، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
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