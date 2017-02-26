شهرت وزارة التجارة والصناعة بإحدى المؤسسات التجارية لعرضها منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة، وذلك بعد أن تم إيقاع عقوبة عليها بالغرامة المالية ومصادرة البضاعة محل المخالفة.
وقالت الوزارة في حسابها بموقع “تويتر” إن “مؤسسة برج الأفراح للتجارة” لصاحبها محمد بن علي جعفر النجراني، ومقرها بحي المرقب، تعمل في نشاط بيع العطور والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، وقد خالفت النظام بعرض منتجات مقلدة.
وأبانت أن قرار الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن نشر قرار الحكم في صحيفة يومية على نفقة المؤسسة المخالفة.وفق “أخبار 24”.
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