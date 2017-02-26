كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن وجود دراسة لتعديل الأنظمة، بما يسمح للوافدين بالاستثمار، وفق معايير وضوابط محددة تضمن عمل الوافد بدون تستر، ودفع ضريبة بشكل واضح دون التخفّي.
وقال القصبي إن التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرّة بالاقتصاد الوطني، مبيناً في مقابلة مع قناة “العربية” أن الدراسة التي أعدّتها الوزارة تسعى لدراسة مسببات التستر، ووضع الخطط الكفيلة لمعالجته.
وأوضح أن الوزارة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تسهم بدورها في إيجاد وخلق وظائف جديدة تقود لنقل المعرفة والخبرات إلى المملكة.
يذكر أن نظام مكافحة التستر التجاري يمنع غير السعوديين من الاستثمار وممارسة العمل التجاري غير مرخص له بممارسته، حيث يعاقب النظام المخالف بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفق “أخبار 24”.
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