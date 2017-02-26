قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بمعاقبة ضابط شرطة بمديرية أمن محافظة القليوبية، بالحبس لمدة سنة؛ لإصابته مواطناً سعودياً بطلق ناري عن طريق الخطأ بطريق “بلبيس- القاهرة” الزراعي.
وتعود تفاصيل الواقعة التي نظرتها محكمة جنح بلبيس بالشرقية، إلى ورود بلاغ للبحث الجنائي، عن وصول مواطن سعودي (32 عاماً) لمستشفى بلبيس العام، مصاباً بطلق ناري في الرأس.
وكشفت التحريات التي أجرتها الجهات الأمنية، أن وراء ارتكاب الحادث نقيب شرطة بمديرية أمن القليوبية، كان قد ذهب برفقة المصاب إلى بلبيس، وكان معه سلاحه الشخصي.
وأشارت إلى أن الضابط أصاب المواطن السعودي بطلق ناري بدون قصد، وذلك قبل أن يتم القبض عليه ومن ثم عرضه على نيابة بلبيس، حيث أقرَّ بأن الطلقة خرجت من سلاحه دون قصد، وأُحيل للمحاكمة.وفق “أخبار 24”.
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