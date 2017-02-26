في مناسبة رياضية جميلة احتضنتها مدينة الدلم بمحافظة الخرج ، أقام الشيخ عبدالله بن علي الخنيفر في قصر (نيشان) مأدبة عشاء بحضور رئيس نادي الروضة المهندس وليد الخنيفر و رئيس نادي الشعلة الأستاذ فهد الطفيل و عضو شرف نادي الهلال الشيخ جابر الشهري و عضو شرف نادي الشعلة الأستاذ هيثم السليطي و أمين هيئة أعضاء شرف نادي الشعلة الأستاذ سليمان الميمان و الأستاذ سلمان الخنيفر و المهندس مدهش الدوسري وعددا من افراد اسرة الخنيفر.
هذا و قد اهدى الشيخ عبدالله الخنيفر المهندس وليد الخنيفر درعا تذكاريا على ما يقدمه نادي الروضة من نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، وفي ذات المناسبة قدم المهندس وليد الخنيفر العضوية الشرفية لنادي الروضة لكل من الشيخ عبدالله الخنيفر و الأستاذ سلمان بن عبدالله الخنيفر و ذلك لما قدماه من دعم كبير لنادي الروضة.
وعلى صعيد آخر تكفل الشيخ عبدالله الخنيفر مشكوراً بمعسكر ناشئي كرة القدم الاسبوع المقبل في مباراتهم مع نادي الشعلة الشقيق بالخرج .
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