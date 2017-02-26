واصل حسن معاذ، مدافع الشباب، غيابه عن تدريبات فريقه، بسبب عدم حصوله على رواتبه في الفترة الأخيرة.
ويطالب معاذ إدارة ناديه برواتب 8 شهور متأخرة، فيما لم تتخذ الإدارة بشأنه أي قرار كعقاب على تغيبه.
ويدخل معاذ خلال الأيام المقبلة فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، وهي الفترة التي تسمح له بالتوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة الشباب.
وكانت إدارة الشباب قدمت عرضها للاعب الذي لم يرد عليه حتى الآن، ويبدو أنه يفكر بالرحيل، خصوصا في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها النادي، الممنوع من تسجيل أي لاعب في هذه الفترة بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
كان الشباب لعب أمس، السبت، مباراة ودية أمام الشعلة، وفاز بهدف.وفق “أخبار 24”.
ويحتل الشباب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، وهو بعيد جدا عن المنافسة على اللقب هذا الموسم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج