تأكد بشكل قاطع غياب عساف القرني حارس فريق الاتحاد، عن مواجهة “الكلاسيكو” التي سيخوضها فريقه أمام الهلال، يوم الأحد المقبل في جدة، ضمن الجولة 20 لبطولة دوري المحترفين.
وعـــادت آلام الكتف لتداهـــم الحـارس القرني، وهي الإصابـــة التي عانــى منها طيلــة الشـهرين الماضيين، وتسـببت في ابتعاده عن المشاركة مع الفريـق، الأمر الذي منح زميله فواز القرني الفرصة، بعد تماثله للشفاء من إصابة الرباط الصليبي، والتي تعرض لها أواخر مارس عام 2016.وفق “الرياضية”.
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