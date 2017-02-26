كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور عن تلقي ناديه عروضا من أندية سعودية وإماراتية لضم مهاجمه الدولي محمود عبدالمنعم «كهربا» المعار إلى نادي الاتحاد إلى نهاية الموسم، ورفض منصور تحديد اسماء الأندية التي ترغب في ضم اللاعب، لافتا إلى أنه في حال وصول المفاوضات إلى مرحلة الجدية سيكشف عن تفاصيلها، وشدد على أنه متمسك برفع القيمة المالية لصفقة كهربا إلى 40 مليون يورو لاسيما بعد تألق اللاعب في كأس الأمم الأفريقية.
وتألق اللاعب كهربا في صفوف الاتحاد هذا الموسم حيث سجل العديد من الاهداف الحاسمة وساعد الفريق في تحقيق عدد من الانتصارات التي قادت العميد في فترة من فترات الدوري لاحتلال الصدارة فضلا عن قيادته للمنتخب المصري لوصافة أمم افريقيا بعد ان احرز هدفا حاسما ضد المغرب في مباراة ربع النهائي.
في السياق ذاته، أعلن رئيس الزمالك عدم رغبته في عودة المدافع البوركيني محمد كوفي إلى صفوف الفريق «الأبيض» بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته لنادي الاتفاق في نهاية الموسم الجاري، مشددا على أن خط دفاع ناديه يضم أربعة لاعبين وليس بحاجة إلى كوفي، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الزمالك سيوافق على تمديد إعارة اللاعب لنادي الاتفاق في حال رغب في ذلك أو بيع عقده للنادي صاحب العرض الأعلى سعرا.وفق “اليوم”.
وبشأن ما أثير عن إقالة محمد حلمي من تدريب الزمالك قال: حلمي باق في منصبه، واللاعبون يؤدون بقوة وعلى الرغم من سوء الأداء فازوا في المباريات التي أعقبت الهزيمة أمام الإنتاج الحربي.
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