توصلت مجموعة قنوات برو سبورت الناقل الرسمي لدوري جميل للمحترفين إلى اتفاق مع القنوات الرياضية السعودية، يقضي بشراء الأخيرة نحو 90 مباراة، تبدأ في نقلها من الموسم المقبل.
ولن يكون باب النقل مفتوحا تماما أمام الرياضية السعودية، حيث سيفرض عليها عدد من الخيارات، كنقل مواجهة واحدة من المباريات ذات الحضور الجماهيري الكبير، بحيث يسمح لها باختيار نقل أي من مباريات الديربي في الدور الأول فقط دون الثاني، أو العكس.
وتنوي mbc أيضا، حسب مصادر للصحيفة، فتح المجال أمام قنوات أخرى لشراء عدد من المباريات لتعويض خسائرها من «ريسيفر gobx».وفق “مكة”.
أسباب لجوء mbc لبيع المباريات
1 تعويض 6 ملايين دولار صرفت في جهاز gobx
2 منع القناة من التشفير الكامل لدوري جميل
3 تغطية العجز المادي في الفترة الأخيرة
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