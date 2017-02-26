أكد سعود كريري لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي علي ان فريقه يمر بظروف صعبة ؛ مشيراً الي ان كل الأندية تمر بما مر به الشباب.
و قال كريري في تصريحاته :”نعمل بجد والحظ عاندنا في معظم المباريات خاصة الاخيرة .. سامي الجابر اكتسب خبرة كبيرة وسعود كريري لا يقيم”.
و تابع :”الشباب يملك مجموعة شابة وعناصرنا الأجنبية غير مكتملة ونتمنى التوفيق لوليد عبدالله والعويس وهذا حال الاحتراف ومنصور الجوهر والنجعي والعواجي لهم مستقبل كبير وقد يكون هناك بعض التأثير بسبب خروج حارسين كبار”.
و أكمل :” الأمور المالية أزمة يمر بها الجميع وليست عذر رغم انها شي رئيسي وعلينا تحمل المسؤولية كلاعبين والمال سيأتي عاجلا ام آجلا”.
و تابع :” ازمة نادي الاتحاد لو مر بها اي فريق لهبط للاولى و الهلال قد يكون الأقرب للدوري وأتمنى أن تستمر الإثارة للنهاية ؛ أتمنى الدوري ان يكون لـ الهلال او لـ الاتحاد و أتمنى من كل الشبابيين إدارة وأعضاء شرف الوقوف مع النادي”.
وفق “أخبار 24”.
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