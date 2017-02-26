شهدت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية “بيا” واقعة غريبة، حيث سمحت الشركة لرحلة قادمة من كراتشي إلى المدينة المنورة، بالطيران بحمولة زائدة من الركاب، حيث اضطر سبعة منهم للوقوف حتى انتهاء الرحلة.
وذكرت وسائل باكستانية أن الشركة فتحت تحقيقاً في الواقعة، فيما وصفتها السلطات بـ”الانتهاك الخطير” لقواعد السلامة الجوية.
وفي مشهد لا يحدث إلا في الحافلات العامة، قالت وسائل إعلام إن الشركة سمحت للطائرة من طراز “بوينغ 777″، التي من المفترض أن تحمل 409 ركاب، بحمل 416 راكباً، خلال رحلتها المتجهة إلى المدينة المنورة في 20 يناير الماضي.
وأوضحت أن الواقعة لم تشمل فقط الحمولة الزائدة، لكن فور حصول الركاب على بطاقات صعود مكتوبة بخط اليد بدلاً من تلك المكتوبة على الحاسوب، دخلوا في مشاجرات على الكراسي قبل أن تنطلق الرحلة.
من جانبه، قال قائد الطائرة إنه لم يعلم بوجود عدد زائد إلا بعد الإقلاع، وكان من الصعب أن يعود مرة أخرى للهبوط، فيما تعهّد المتحدث باسم الشركة بتوقيع عقوبات على المسؤولين عن ذلك.وفق “أخبار 24”.
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