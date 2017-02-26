حظي مقطع مصور لولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بتداول واسع وإعجاب كبير، من قبل متناقليه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز المقطع قيام الأمير محمد بتقبيل يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل أن يقوم بالانحناء وتقبيل قدم والده، وذلك خلال توديعه له بالمطار قبيل سفره في جولة آسيوية.
وأثنى متناقلو المقطع على ما قام به ولي ولي العهد وما أبرزته تلك اللقطة من تقدير واحترام لوالده.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين وصل اليوم الأحد إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في مستهل جولة آسيوية، تشمل أيضاً: إندونيسيا، سلطنة بروناي، اليابان، الصين، والمالديف٬ إضافةً إلى المملكة الأردنية.
وفق “أخبار 24”.
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