قالت إدارة مرور منطقة عسير إن الأنباء التي ترددت حول القبض على فتاة سورية، تقود سيارة بالنماص “غير صحيحة”.
وأوضحت الإدارة أن التصوير المصاحب يؤكد عدم صحة الخبر، مؤكدةً أنه عند مباشرة أي حالة مرورية يتم ضبطها بنشر صورة المركبة أثناء عملية الاستيقاف من قِبل الدوريات المرورية.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تقود سيارة على أنغام الموسيقى من نوع “هايلوكس”، حيث أفادت وسائل إعلامية أنها سورية من محافظة النماص وأنه تم إيقافها، وذلك قبل أن ينفي مرور عسير إلقاء القبض عليها.وفق “أخبار 24”.
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