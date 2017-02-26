كشفت مصادر عدلية عن تورط موظفَي أحد البنوك في عمليات ترويج وبيع عملة أجنبية مقلدة، بالتعاون مع عصابة لتجارة العملات المزيفة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الوطن”، أن الجهات المختصة أنهت التحقيقات مع 8 متهمين في قضية بيع وترويج عملة أجنبية مزيفة في المملكة بنحو 900 ألف دولار أمريكي، وبيعها لبنك محلي على شكل دفعات.
وأشارت إلى أن الموظفَين اللذين يعملان في البنك، كانا يسهلان بيع العملات وإيداع مقابلها بالريال في حساب أفراد العصابة، نظير عمولة.
ولفتت إلى أنه تم القبض على العصابة والموظفَين بعد محاولتهم بيع الدولارات في بنك آخر، وذلك بعد ملاحظة المسؤولين داخل البنك الأول وجود عملة مزيفة، حيث تحقق البنك من الواقعة وكشف حيلتهم وتم القبض عليهم وإدانتهم بتهمة بيع وترويج عملة مقلدة وإحالتهم للمحاكمة.
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