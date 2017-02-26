ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين بتقديم التأمين الإلزامي على المركبات وتأمين السفر، وتقديم أسعار عادلة لكل مَن يتقدم إليها دون تمييز بسبب السن.
وطالبت “ساما”، في بيان لها اليوم الأحد، شركات التأمين بتقديم عروض سعر عادلة، بناءً على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لكل مَن يتقدم إليها، طالما يحمل رخصة سياقة سارية المفعول من الإدارة العامة للمرور.
وأشارت إلى أنه في حال قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد زبائنها؛ فإن عليها تزويده بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب ذلك، على ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن طالب التأمين.
وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات لضمان حصول طالبي التأمين على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أنه “يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى وحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة وعدم التمييز بينهم”.وفق “أخبار 24”.
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