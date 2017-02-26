أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إطلاق أول برنامج متخصص داخل المملكة لعلاج وتأهيل مرضى داء الفيل واعتلال الأوعية الليمفاوية، ابتداءً من شهر مارس القادم.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يأتي بالتعاون مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، ويعالج المرضى المصابين باعتلال الأوعية الليمفاوية بجميع أسبابها الأخرى مثل: الأسباب الوراثية، والأسباب الثانوية الناتجة عن العلاج الإشعاعي والحوادث، بالإضافة إلى إزالة العقد الليمفاوية جراحياً.
وأبانت أنه يهدف لمواجهة الحالات المتزايدة من مرضى الوذمة الليمفاوية واعتلال الأوعية الليمفاوية، ويسعى لتقديم خدمات صحية متعددة في مجال التأهيل والجراحة لشرائح المجتمع المختلفة.
ويُعرف “داء الفيل” أو “الوذمة الليمفاوية” بأنه خلل في عمل الأوعية الليمفاوية، يتسبب في تضخم وانتفاخ الأطراف العلوية أو السفلية أو كلاهما معاً. ويقدر عدد المصابين بداء الفيل في العالم بـ140 مليون مصاب.وفق “أخبار 24”.
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