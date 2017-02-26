كشف وزير التنمية التركي لطفي ألوان عن خطوات مشتركة بين بلاده والمملكة لإبرام اتفاقية التجارة الحرة خلال الفترة القريبة المقبلة، مبيناً أن تحقيق ذلك سيقفز بالاستثمارات والتبادلات التجارية بين البلدين لمراحل متقدمة.
وقال إنه اتفق مع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي على تسريع وتيرة العمل لإبرام اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين في المرحلة الأولى قريباً، ومن ثم تليها اتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف الوزير أن “رؤية السعودية 2030” تشجع رجال الأعمال والشركات التركية للاستثمار في المملكة في عدة مجالات من بينها الإسكان، لافتاً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أن تركيا بدورها ستقدم حلولا تمويلية للمستثمرين الأتراك الراغبين في الاستثمار بالمملكة.
وأوضح أن تركيا بصدد إصدار قانون جديد يتيح للقطاع الحكومي الاستثمار في المملكة إلى جانب القطاع الخاص؛ وذلك بهدف الاستثمار في بناء المدن الجديدة، وإدارة المياه، والصرف الصحي وغيرها.وفق “أخبار 24”.
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