بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وولي ولي العهد وسمو امير منطقة الرياض يحفظهم الله وبمتابعة من محافظ الخرج الأستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع ، ومدير شرطة الخرج العميد عبدالله المطوع ، تم الصلح بين قبيلتي ال فهاد من يام وال هندي من يام ، وقبيلة ال بريك من الدواسر اثر خلاف بين أبنائهم .
حيث توجه عصر يوم السبت ٢٨ / ه/ ١٤٣٨ أعضاء لجنة إصلاح ذات البين المكونة من : – الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان والشيخ حمد بن عبدالله بن شيبان ال عبدان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة القحطاني والشيخ مبارك بن مجهار العرجاني والشيخ مجهار بن قطيم العرجاني والشيخ نايف بن عبيد العرجاني والشيخ محمد بن جربوع العرجاني والشيخ مهدي بن غصين العرجاني والشيخ عايض بن مذكر المشعلي القحطاني والشيخ مناحي بن صيفان ال عاطف القحطاني و قبيلة ال بريك الدواسر وعلى راسهم الشيخ بداح بن ناصر الزقروط الى قبيلة ال فهاد يام و قبيلة ال هندي يام .
وذلك في مقر ضيافتهم في السلمانية بالخرج وكان في استقبالهم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عايض ال فهاد والشيخ عبيد بن جابر ال فهاد وابنائه والشيخ حمد بن هادي ال منصور اليامي والشيخ حمير بن محسن الفهادي .
وقد تنازلت قبيلتي ال فهاد يام وال هندي يام لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ملبين لتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد وسمو امير منطقة الرياض حفظهم الله وللجنة اصلاح ذات البين ، وقد رفع الجميع شكرهم لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة سائلين الله ان يديم نعمة التوحيد والإيمان والأمن والامان على بلادنا .
هذا وقد وجه الشيخ عامر بن حزام آل خرصان شكره لولاة الأمر ولكل من حضر وشارك بالصلح من مشائخ القبائل ، كما شكر لصحيفة الخرج اليوم الالكترونية تواجدها وحرصها على تغطية كافة الأحداث والأخبار بمحافظة الخرج .
من الحدث :
– حرص كافة القبائل على احتواء ما يحدث من اشكاليات ، وتقديرها للمبادرة بالصلح ، وحرصها على الاجتماع تحت لواء التوحيد وأمر حكومة خادم الحرمين الشريفين .
– تواجد الجهات الأمنية وحرصها على انهاء مثل هذه الاجتماعات والمجالس طبقا للتوجيهات والأوامر الصادرة بهذا الشان .
– أنشدت العديد من القصائد التي تتميز – إضافة لحبكتها وشاعريتها – بالحكمة وتقدير الصلح والساعين فيه ، والتي لاقت اعجابا من الحضور ، كما استمع الحضور بالاستماع ل “الزامل” مع أبيات احتوت على الفخر والاعتزاز بقيم الدين والقبيلة .
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