أوضح وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن الأندية الرياضية ليست مملوكة للدولة، وبناءً على ذلك يمكن أن تطبق عليها قرارات إيقاف الخدمات بالقوة.
جاء ذلك وفقاً لصحيفة “عكاظ” ضمن خطاب أرسله الخضيري لرئيس المحكمة التنفيذية، وذلك على خلفية الحكم الصادر بإيقاف خدمات نادي النصر.
وكانت محكمة التنفيذ في الرياض قد ألزمت الهيئة العامة للرياضة مؤخراً بإيقاف خدمات نادي النصر لدى الاتحادات واللجان الرياضية؛ وذلك لمماطلته في سداد أكثر من 55 مليون ريال لعدد من الجهات، وأصدرت قراراً بحجز المبلغ من مداخيل النادي ووضعه في حساب المحكمة بشيك مصدق.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف أكدت في وقت سابق أن الأندية الرياضية تعد من الجهات الحكومية ولا يمكن أن يُطبق بحقها نظام إيقاف الخدمات إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما أنه لا يجوز لها أخذ تبرعات أو الاقتراض من أي جهات أخرى.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج