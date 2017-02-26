قال فهد الهريفي، لاعب النصر السابق، إن سامي الجابر هو مَن عرض على الشباب فكرة توليه مسؤولية تدريب النادي وقيادته خلال الموسم الحالي، مع تعهده بجلب رعاة للفريق وداعمين.
وأضاف الهريفي خلال استضافته عبر “24 الرياضية”، أن الجابر تواصل مع بعض أعضاء شرف نادي الشباب، وأقنعهم بأن تدريبه للفريق الأول سيوفر جماهير للنادي العاصمي، موضحاً أن هذه المعلومة على مسؤوليته الشخصية.
وأكد لاعب النصر السابق أن مشكلة سامي الجابر أنه لم يحدد اتجاهه وعمل في أكثر من مجال واستعجل النتائج، ولم يركز في وظيفته كمدرب، مشيراً إلى أن بإمكانه أن يكون مدرباً جيداً لكن عليه التركيز في التدريب وعدم التشتت.
وفق “أخبار 24”.
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