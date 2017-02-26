أكد حارس مرمى نادي النصر، وليد عبدالله، أن أسطورة العالمي ماجد عبدالله كان السبب الرئيسي في حبه للفريق النصراوي، وذلك بسبب نجوميته الكبيرة وأخلاقه العالية.
وجاءت تصريحات وليد من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر من خلاله وليد عبد الله مع أسطورة الكرة السعودية ماجد عبد الله، وقال له: “أنت من أحببتني في النصر”.
جدير بالذكر أن وليد عبدالله جاء إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي الشباب، وظهر الحارس بصورةٍ مميزة جعلته يدخل إلى قلوب عشاق ومحبي النادي العاصمي.وفق “أخبار 24”.
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