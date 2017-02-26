تغادر بعثة فريق الأهلي مساء اليوم الأحد إلى العاصمة العمانية مسقط على متن طائرة خاصة لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني الثلاثاء المقبل على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.
وأكد رئيس النادي أحمد المرزوقي أن الهدف الذي يسعى إليه الفريق تحقيق البطولة الآسيوية وقال: “الكل حريص على المنافسة على البطولات كافة، ولكن هدفنا الأول بطولة آسيا، حققنا فوزاً مهماً في أول لقاء، وثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار الآسيوي تعطي الفريق دافع معنوي للمباريات المقبلة.
وأضاف: “نواجه ضغط خلال الفترة المقبلة، يسعى من خلالها المدرب السويسري كريستيان غروس لتجهيز اللاعبين لتحقيق الانتصارات المتتالية ونملك عناصر قادرة على تحقيق تطلعات الجماهير، والفريق قادر على تخطي ذوب آهن أصفهان الإيراني والمحافظة على صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، ونطالب الجميع بالوقوف صفاً واحداً بجانب الأهلي خلال الفترة المقبلة”.وفق “الرياض”.
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