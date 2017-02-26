كشفت دراسة علمية حديثة أن مدخني السجائر الالكترونية أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية ونزيف المخ، وذلك بعد دراسة أجراها باحثون أمريكيون من جامعة تكساس على الفئران.
وأوضح الباحثون، وفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أن التعرض للمواد الكيميائية في السجائر الإلكترونية يزيد من خطر جلطات الدم القاتلة عن طريق إتلاف الدماغ.
وخلص الباحثون إلى أن السجائر الإلكترونية ليست أكثر أماناً من سجائر التبغ، وأنها قد تشكل خطرا أكبر من السجائر العادية على المخ، ونصحوا بالإقلاع عن التدخين تماما حفاظا على الصحة.
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