أكَّد خبراء التغذية العلاجية إمكانية التخفيف من عدد نوبات وأعراض الصداع النصفي، الذي يُعَدُّ إحدى المشكلات المزمنة التي تسبب نوعاً من الإعاقة المؤقتة عن العمل، أو ممارسة الأنشطة الحياتية، وتُصاحبهُ أعراض مزعجة، مثل: الحساسية الشديدة للضوء والصوت لساعات أو أيام، مع الإحساس برغبة التقيؤ، والدوار، حيثُ دعا الخبراء وفق “تواصل” لاتباع 5 نصائح غذائية تتمثَّل في التالي:
السبانخ
بَيَّنَتْ دراسة حديثة أن زيادة أكل الأطعمة الغنية بحمض الفوليك يُقلِّل أعراض ونوبات الصداع النصفي، وتُعتبر السبانخ من أغنى المصادر بحمض الفوليك، بجانب الخضروات الورقية الخضراء، والهليون، والبيض، والفطر “المشروم”.
نسبة السكر
احرص على أكل وجباتك الخفيفة من الكربوهيدرات التي لا ترفع نسبة السكر بشكل كبير، مثل: “الشوفان، كعك الشوفان، حبوب الشوفان” والتي تتميَّز بمؤشر منخفض لنسبة السكر.
المكسرات
المكسرات تزيد مُدخلات الجسم من المغنيسيوم؛ لأنه من المعادن التي تساعد على الوقاية من الصداع النصفي، حيثُ يوجد المغنيسيوم بكثرة في الكاجو، واللوز، وبذور اليقطين “اللب الأبيض”.
السلمون والمكاريل
من المغذِّيات التي تساعد على الوقاية من نوبات الصداع النصفي وتخفيف شدتها أحماض أوميغا3 الدهنية، وتوجد هذه الدهون في السلمون، والمكاريل، والتونة.
الترطيب
اشرب المزيد من الماء، وتناول الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم، مثل: الخيار، والبطيخ، والكمثرى، والتفاح.
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