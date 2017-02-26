أطاحت شرطة منطقة الرياض بعصابة مكونة من أربعة مواطنين، تورطت في سلسلة قضايا سلب أموال ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح الأبيض، وذلك بوسط وغرب العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، إنه فور ورود عدة بلاغات من سائقي مركبات الأجرة وعابري الطريق عن قيام أربعة جناة باستيقافهم وتهديدهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم، وضعت إدارة التحريات والبحث الجنائي خطتها لكشف ملابسات الجرائم.
وأشار إلى أن التحريات كشفت تورط أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر في الجرائم، حيث تم الإطاحة بهم تباعاً في كمائن محكمة.
وأكد أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بما نُسب إليهم، وتم التحفظ عليهم وإحالتهم لمركز الشرطة المختص، لتوسيع التحقيق في عدد من القضايا المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم.وفق “أخبار 24”.
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