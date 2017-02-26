أبانت وزارة التعليم أن برنامج التأمين الطبي الاختياري للمعلمين والمعلمات، سيقدم الخدمات الطبية عبر أكثر من 1200 مستشفى ومستوصف بمختلف مناطق المملكة، من ضمنها المستشفيات الحكومية الكبرى التي لديها مراكز أعمال.
وقال المشرف العام على مركز المبادرات بالوزارة الدكتور أحمد الغامدي إن من بين مميزات وثيقة التأمين التي تم الاتفاق عليها؛ عدم إفصاح المعلم أو المعلمة عن الأمراض المزمنة في أول ثلاثة أشهر من بدء التسجيل، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن ذلك يؤكد شمولية الوثيقة للأمراض المزمنة والمستعصية والحمل والولادة.
وأضاف أن الحكم على الوثيقة يجب أن يتم من خلال النظر لحجم التغطيات ونوعية الخدمات المقدمة، وليس السعر فقط، لافتاً إلى أنهم تلقوا عرضاً للتأمين بنحو 25 ريالاً فقط، ولكنه لا يوفر العلاج في المستشفيات ويتطلب الإفصاح عن الأمراض المزمنة.
وأرجع الغامدي عدم شمول برنامج التأمين لمستشفيات سليمان الحبيب؛ لعدم وجود فروع لها بالمناطق الأخرى، وفي حال إضافتها سترتفع تكلفة الوثيقة بصورة كبيرة، في الوقت الذي لن يستفيد من خدمات هذه المستشفيات إلا العدد القليل.
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