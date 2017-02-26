توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب الرياض والشرقية ونجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات عسير والباحة، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة، وأن تهطل أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية منها.
وتوقع تقرير الهيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
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