وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد)، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في مستهل جولته الآسيوية التي تضم 7 دول؛ من أجل تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات الموجهة له من قادتها.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي دولة رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين وعدد من المسؤولين الماليزيين.
بدورها، اهتمت وسائل الإعلام الماليزية بزيارة خادم الحرمين الشريفين؛ حيثُ أبرزت وكالة الأنباء الماليزية “برناما” عدداً من الأخبار الخاصة بالزيارة، من بينها دعوة وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية رجال الأعمال الماليزيين لاستغلال الفرص المتاحة خلال الزيارة، وعقد اتفاقات لتصدير المواد الغذائية والمشروبات للمملكة.
وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس (السبت)، مغادرة خادم الحرمين الشريفين، العاصمة الرياض في جولة آسيوية تشمل كلاً من ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي دار السلام واليابان والصين وجمهورية المالديف٬ إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
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