كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عن أن المملكة اقتربت من تصنيع الأسلحة وتوطين الصناعات العسكرية؛ لتخطو بذلك أولى خطواتها في هذا المجال، لافتاً إلى أن ثمة توجهاً لتطوير وتنمية الصناعات الوطنية في الفترة المقبلة.
وبيّن القصبي خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال في غرفة جدة، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن هناك إستراتيجية حالية نحو توطين الصناعات العسكرية تتضمن دعم الصناعات والخدمات التي يمكن تنفيذها محلياً، في إطار تنمية الصادرات غير النفطية.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن المملكة لم تفكر سابقاً في إنشاء الصناعات العسكرية سواء ثانوية أو تكميلية، على الرغم من أن إمكانياتها تسمح بذلك، مؤكداً أن هناك توجهات جديدة دعت إلى التركيز على تلك الصناعات في المستقبل.
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