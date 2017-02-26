نجح مواطن في زراعة كمية كبيرة من فاكهة الفراولة بمزرعته الخاصة في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم، وذلك باستخدام الزراعة المائية، معلناً عن إطلاق فعالية لقطف الفراولة برعاية هيئة الترفيه.
وأوضح المهندس محمد اللحيدان مالك المزرعة، وفقاً لـ “العربية نت”، أن مهرجان “قطف الفراولة” يعدّ الأول من نوعه في المملكة وسيستمر لمدة 8 أيام بدعم من هيئة الترفيه، مشيراً إلى أنه يطمح إلى استغلال المساحات غير المستثمرة بزراعة الفراولة، ونشر ثقافة الزراعة المائية التي تستهلك كميات قليلة من المياه بأقل من 90% من الري التقليدي.
وأعرب اللحيدان عن أمنيته في أن يأتي اليوم الذي لا يعتمد فيه السوق المحلي على الفراولة المستوردة، وأن يكون اعتماده على الفراولة المزروعة في المملكة، مبيناً أن الفراولة يمكن زراعتها في مواقع مختلفة سواء في المنازل أو المزارع البسيطة.
وطالب بإقامة برامج للزراعة الدورية في الحقول والاستفادة من منتجاتها وتحويلها لمنطقة سياحية، مؤكداً أن هذه البرامج ستحقق دخلاً إضافياً للمزارعين وستوفر فرص عمل للسعوديين.
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