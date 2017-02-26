أطلقت وكالة جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز للشؤون التعليمية والأكاديمية – ممثلة في وحدة التميّز في التعلم والتعليم – البرنامج التدريبي الثالث وفق خطتها الطموحة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في صياغة الأهداف وإعداد مصفوفات (الأهداف – نواتج التعلم – الاختبارات) للمقررات والبرامج الأكاديمية بما ينعكس على تحسين مخرجات التعلم لدى خريجي البرامج الأكاديمية بالجامعة.
يأتي هذا البرنامج برعاية كريمة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، وحرصه على أن تضع الجامعة من خلال هذه البرامج تصوراً واضحاً لتحقيق الرؤية الطموحة لوطننا في عام (1452هـ – 2030م)، مؤكدًا على أن اشتمال هذه الرؤية على تطوير التعليم ورفع مؤشرات الأداء فيه مستقبلا، هو تأكيد على أهمية التعليم في بناء الدول والمجتمعات بسواعد أبنائها، وأن هذه الرؤية الطموحة تجعلنا أمام تحدٍ كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال الارتقاء بالعملية التعليمية، والصعود بالجامعات السعودية إلى مصاف أهم الجامعات العالمية.
وبتوجيه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبد الرحمن الخضيري، وحرصه على متابعة مستوى التحسن والنمو في أداء منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس استمرارًا في تنفيذ رسالة الجامعة لتأهيل خريجيها القادرين على المنافسة في سوق العمل وفق رؤيتها نحو التميز في التعليم والشراكة المجتمعية. مشيرًا إلى أن هذا البرنامج أحد الخطوات في توجهنا الجديد نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء برامج أكاديمية أفضل لوطننا. ولأجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، وقد بدأنا بالفعل بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي أسهمت ومهدّت الطريق أمام بناء مخرجات تعليمية تتناسب وتحقيق معايير القياس والتقويم؛ وسوف تسعى جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز إلى الدفع بهذا الاتجاه والاهتمام بتطوير مخرجات البرامج الأكاديمية، وتطبيق النظم التعليمية التي تدافع عجلة الاقتصاد والتنمية .
من جانبه أكّد المشرف على وحدة التميز في التعلم والتعليم الدكتور يسري أبو العينين، أن البرنامج التدريبي يستهدف (14) كلية بشقيها (الطلاب والطالبات) في المرحلة الأولى من كليات الجامعة بكافة الفروع (الخرج – الدلم – حوطة بني تميم – الأفلاج – السليل – وادي الدواسر)؛ ويستمر لمدّة (7) أسابيع بعدد (56) ساعة تدريبية، ويقوم بتنفيذه مجموعة من المدربين المتميزين .
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