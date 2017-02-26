ذكرت مصادر أن مجلس الشورى سيناقش الأسبوع المقبل إضافة مادة لنظام الدفاع المدني تخص معاقبة المتنزهين، حال ممارستهم لأي أعمال خطرة مثل اجتياز الأودية وغيرها في موسم هطول الأمطار، وإشغال الجهات الأمنية بإنقاذهم.
وأوضحت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “الحياة”، أن المقترح الجديد يهدف إلى القضاء على التجمهر في مكان الحوادث؛ كونه يعيق عمل الجهات الأمنية، إضافة إلى الحد من المغامرات في حالات الكوارث وأوقات الأمطار الشديدة والسيول.
وأشارت المصادر إلى أن مناقشة هذا المقترح تأتي بعد تأجيله لمدة عامين؛ بسبب أن الأولوية كانت للتقارير الحكومية في ظل ضيق الجلسات، ليتم وضعه مجدداً ضمن أجندة المجلس مع دخول موسم الأمطار والتقلبات المناخية.
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