اختفت طفلة بمدينة تبوك بعد ساعات من ولادتها فجر أمس (السبت) بمستشفى الملك فهد التخصصي، فيما بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة؛ لكشف غموضها، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة.
وروى والد الطفلة ويدعى فهد العطار، طبقاً لـ “مكة”، تفاصيل اختفاء المولودة بعد عدة ساعات من ولادتها، مبيناً أن زوجته وضعتها عند الساعة الرابعة من فجر السبت غير أنها لم تتسلمها؛ ما دفعه إلى السؤال عنها في حضانة المستشفى دون أن يجدها أيضاً.
وأوضح العطار أنه سارع إلى إبلاغ الجهات الأمنية في ظل تقاعس مسؤولي المستشفى عن تفسير اختفاء الطفلة بهذا الشكل الغريب، مؤكداً أن الأسرة تمر بساعات قاسية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
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